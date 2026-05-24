Magyar Péter televíziós interjújában a migránskérdést nem említették

Szerző: MTI

2026. május 24. 06:06

Jelentősen csökkenni fog a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése - közölte Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott, szombat este sugárzott interjújában. Magyar Péter közölte azt is, az áfacsökkentés, az adócsökkentés, a nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetése, vagy a százezer forintos iskolakezdési támogatás több százezer magyar családnak belátható időn belül a rendelkezésére áll.

A kormányfő a fizetéscsökkentés kapcsán azt mondta, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, és megfejelik mindezt

a képviselői költségkeretek csökkentésével

is.

Csak az Országgyűlésen 50 milliárd forintot fogunk tudni spórolni - jelentette ki Magyar Péter, jelezve, hogy az új szabályozás szerint bruttó 2,3 millió forint lesz a miniszterelnöki fizetés, amihez

az ő esetében a képviselői alapfizetés is járul, ezek együttesen 3,8 millió forintot

tesznek majd ki.

Ennél csak alacsonyabb fizetések lehetnek minisztereknél, államtitkároknál - jelentette ki, hozzátéve, "nagyon nem mindegy, milyen képet, milyen példát mutatunk a magyar embereknek, a saját hazánknak", és kifelé, a nagyvilágnak.

Hangsúlyozta: nemcsak mutatni, de megélni is kell az emberséget, az önmérsékletet és az alázatot, azt, hogy a képviselők és a kormánytagok szolgálatot teljesítenek.

Megemlítette: a jövőben csak a miniszterelnöknek és a Belügyminisztériumnak lesz joga kék villogót használni, azt is csak a legszükségesebb esetekben, emellett felülvizsgálják a diplomataútlevelek rendszerét az előzetes vizsgálatok szerint ezernél több indokolatlanul kiadott ilyen irat miatt.

Az Európai Unió intézményeivel a Magyarországnak járó források miatt folytatott tárgyalásokról szólva Magyar Péter úgy nyilatkozott: normális, ha

nézetkülönbség van a felek között.

Csak olyan változtatásokat fogunk elfogadni, ami jó a magyar embereknek és a magyar vállalatoknak - jelentette ki a kormányfő.

Úgy nyilatkozott: jól haladnak a tárgyalások, több egyeztetésen vannak túl, az uniós vezetők "nagyon pozitívan állnak ehhez a dologhoz". Hangsúlyozta, nem egyszerű a feladat, mert az elődje által három év alatt el nem végzett feladatra három hónapja van a kormánynak.

Magyar Péter elmondta: az igazi nehézséget az ezen forrásokból finanszírozandó projektek összeállítása jelenti.

Olyan programokat szeretnénk elfogadtatni a bizottsággal, amelyek tényleg segítenek a magyar embereknek - jelentette ki, példaként említve, hogy a közlekedési és energetikai fejlesztési projektek mellett küzdenek azért, hogy egy nagy bérlakás-fejlesztési program indulhasson Magyarországon.

Hozzátette: ehhez fel kell építeni a struktúrát, el kell fogadtatni a jogszabályi hétteret, így

"a kormányban és a minisztériumokban senki nem fog szabadságra menni ezen a nyáron".

Nagyon-nagyon sok pénzről van szó; ez a magyar emberek pénze. Nekünk az a célunk, hogy mind azt a 10,4 milliárd eurót, ami ebben az újjáépítési alapban beragadt Magyarország számára, el tudjuk hozni - fogalmazott.

Kijelentette,

nem állítja, hogy a száz százalékot el fogják tudni hozni,

majd arról beszélt, hogy a forrásra a magyar gazdaság beindításához van szükség.

Sorsdöntőnek nevezte a 10,4 milliárd eurós helyreállítási és a több ezermilliárd forint kohéziós forrás lehívásával kapcsolatban folytatott brüsszeli tárgyalásokat. Ezek mellett ott van még a 16 milliárd eurós védelmi ipari fejlesztési hitelkeret, amit még az előző kormány pályázott meg, de lehívni nem tudott, ezeket is felül kell vizsgálni - hangoztatta.

Magyar Péter elmondta azt is, az iskolakezdési támogatás már 2026 augusztusában megvalósul: "ez volt a vállalásunk és továbbra is ez a vállalásunk, és ezt nagyon szigorúan jeleztük a pénzügyminiszter úr felé is" - fejtette ki.

Hangsúlyozta: a Tisza Párt a programjában 700 ezerre tette azoknak a rászoruló gyermekeknek a számát, akiket érinthet ez az intézkedés. Szavai szerint azóta az a jelzés érkezett, hogy igazán rászoruló gyermek, lehet, hogy ennél valamennyivel kevesebb van.

A kormányfő az interjúban ugyanakkor nagy feladatnak nevezte annak a feltételrendszernek a kialakítását, amely ténylegesen a rászoruló családok gyermekeihez juttatja el ezt a támogatást.

Arról, ki számít rászorulónak, azt mondta, kormánydöntés lesz, rengeteg kritériumtól függ majd. Rámutatott: az ország nemcsak a korrupció, a felesleges presztízsberuházások, az uniós források beragadása vagy a drága finanszírozás miatt működött nagyon pazarlóan, hanem attól is, hogy például a családi pótlék vagy bizonyos szociális juttatások azoknak a családoknak is jártak, ahol magas volt az egy főre eső jövedelem.

Ezzel is szakítani kell - egyértelműsítette Magyar Péter.

Hangsúlyozta: a szociális egyenlőtlenségeket és a társadalmi különbségeket csökkenteni kell, ezt például a nyugdíjas SZÉP-kártyánál úgy lehet, hogy lépcsőzetesen és bizonyos jövedelmi szinthez kötötten vezetik be.

Ez akkor lehetséges, ha meglesz az új 2026-os költségvetés szeptember elején. Magyar Péter rögzítette: ő akkor lenne elégedett, ha már a negyedik negyedévtől kifizetésre kerülhetne.

A bevezetésre vonatkozó elképzelések között van olyan is, mely szerint nem egy naptári évre járna a 200 ezer forint, hanem például októbertől októberig - mondta a kormányfő, hangsúlyozva, minden intézkedést akkor lehet bevezetni és elindítani, amikor látható lesz a költségvetés pontos helyzete, a várható gazdasági növekedés és az ország finanszírozási lehetőségei.

A miniszterelnök arra is kitért, transzparens kormányzati tájékoztatást szeretne, a kormány pedig válaszolni fog

a szabad sajtó

minden kérdésére.

Augusztus 20. után országjáráson fogjuk tájékoztatni az embereket, válaszolunk a felmerülő kérdésekre, és ott számon lehet kérni majd rajtunk a működő és emberséges Magyarország programját is - ígérte.

Nap mint nap esnek ki csontvázak, nem is csontvázak, néha temetők a szekrényből, minden minisztériumban - mondta az ország gazdasági helyzetéről Magyar Péter.

"Sejtéseink voltak és vannak is, de szerintem minden sejtésünknél rosszabb a helyzet" - fogalmazott a miniszterelnök.

Emlékeztetett arra, hogy több mint 40 nap telt el a választás óta, két hete pedig megalakult a kormány. Ez minden idők leggyorsabb kormányalakítása a modernkori Magyarország történetében - tette hozzá.

A kabinet elkezdett működni, kijelölték az összes minisztert, a hétvégén kihirdetik az összes államtitkárt - mutatott rá.

Az a fontos, hogy folyik a kormányzás, és nem a Fideszt kell legyőzni, hiszen azt megtették a magyar emberek az április 12-i választáson, és

nem is boszorkányüldözésre van szükség

- érvelt.

Ahhoz viszont joga van az embereknek, hogy a valóságot lássák, és ide tartozik a költségvetés helyzete, mert az az egyik legfontosabb, amit a magyar embereknek tudniuk kell, hogy milyen állapotban adta át az országot az előző kormány - szögezte le.

Elmondta, a Honvédelmi Minisztérium néhány héttel a választás előtt kötött egy 1300 milliárd forintos megállapodást, emellett a volt kabinet Krausz Ferenc Nobel-díjas kutatóhoz köthető 267 milliárd forintos alapítványi vállalást tett. Felhívta a figyelmet a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos pályázatára is.

A közlekedési tárcánál volt "egy 280 milliárd forintnál is nagyobb tétel, ami azért különösen súlyos, mert nem szerepelt a költségvetésben" - fogalmazott. Hozzátette kiderült, hogy ebben az esetben Lázár János és Nagy Márton volt a két felelős miniszter, akiknek az aláírása megtalálható a büdzsé adott fejezeténél. Hangsúlyozta, az előző kormány úgy fogadta el a 2026-os költségvetést, hogy nem állított be mellé fedezetet. Ez

a politikai felelősségen kívül felvet büntetőjogi felelősségeket is

- szögezte le.

Arra a felvetésre, hogy a Fidesz-KDNP visszautasította, hogy bármit is eltitkoltak volna a költségvetésből, Magyar Péter rámutatott: azt elfelejtették elmondani, hogy több mint háromszorosára növelték az államadósságot, hogy nem hozták haza a magyar embereknek járó uniós forrásokat, és hogy az ő kormányzásuk alatt Magyarország vált a legkorruptabb és legszegényebb tagállammá az Európai Unióban.

Magyar Péter megjegyezte, 2025-ben 3,7 százalékos hiánnyal fogadták el az idei költségvetést, amit 5 százalékra módosítottak, majd a kormányzati átadás-átvétel során "Nagy Márton és a többi felelős megsúgta, hogy ők olyan 6,8-7 százalékos hiánnyal számolnak".

Hangsúlyozta, nem gondolja, hogy tartható lenne az 5 százalékos hiány, "mondom ezt úgy, hogy még nem látjuk az összes csontvázat, mert még nem esett ki az összes a szekrényből" - fogalmazott. Rámutatott, hogy a kabinet ezért felkérte Kármán András pénzügyminisztert, hogy készítsen egy pontos leltárt, amire alapozva augusztus vége felé be tudják nyújtani a módosított 2026-os költségvetést.

Óriási felelőtlensége volt az előző kormánynak, hogy "homokra, légvárakra" építette a költségvetéseket, ezért Magyarország elveszítette a befektetők bizalmát és csak sokkal-sokkal drágábban tudta finanszírozni a nagyon magas költségvetési hiányt és államadósságot - szögezte le a miniszterelnök.

Arra a kérdésre, hogy jövőre a 40 feletti, kétgyermekes édesanyáknak sem kell majd személyi jövedelemadót fizetniük, Magyar Péter rögzítette, a terv az, hogy minden olyan intézkedést, amely jó a magyar családoknak, legyen szó már bevezetett, vagy még be nem vezetett intézkedésekről, megtartanak, de a legfontosabb az, hogy egy tartható, valós alapokon nyugvó költségvetése legyen az országnak.

Úgy fogalmazott, ha valaki ugyanolyan felelőtlen módon gazdálkodik, mint az előző kormány, odajutnak, ahova az jutott, és Magyarország továbbra is szegény és korrupt ország marad.

Magyar Péter közölte, fel kell állítaniuk azt az intézményrendszert, amely

felelősségre vonja azokat, akik ellopták az állami vagyont, és vissza tudja szerezni a vagyon jelentős részét.

Utána egy olyan struktúrát kell kialakítani, ahol "a korrupció írmagja sem marad" - hangoztatta.

Felidézte lengyelországi útját és az ott tapasztalt, az elmúlt 10-15 évben végbement fejlődést. Hangsúlyozta, nem csodákra van szükség Magyarországon sem, hanem átlátható, transzparens, valóban hazafias és szakszerű kormányzásra.

Arra kérdésre, hogy a magyar gazdaság fejlettsége mikorra érheti el az uniós átlagot, amelynek jelenleg a 76 százalékán áll, Magyar Péter azt mondta: ha haza tudják hozni az uniós forrásokat, ha el tudják zárni a korrupciós csapokat, ha vissza tudnak szerezni az ellopott állami vagyonból jelentős vagyonelemeket és beindul a magyar gazdaság, akkor az legalább 2-3 százalékkal magasabb növekedésre képes, mint az uniós átlag.

Ha ezeket a célokat el tudják érni 2027-től és tudják tartani a növekedést, akkor záros határidőn belül elérheti Magyarország az uniós átlagot - mondta, emlékeztetve arra is, hogy

2030 körül nagyon fontos céljaik vannak, szeretnék, ha az ország elérné az eurózónához csatlakozás

feltételeit.

Az államadóssággal kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy fontosabb az, milyen pályán van, mint az, hogy mekkora. Csökkenő pályán kell lennie - mondta.