Szerző: Gondola

2026. július 11. 15:05

Magyarország teljes jogú tagja lett a Nyugat-Balkán Barátai csoportnak – jelentette be Orbán Anita külügyminiszter egy szombaton közzétett videóüzenetben. A miniszter elmondása szerint Magyarországot eredetileg megfigyelőként hívták meg a Rómában megrendezett találkozóra, azonban az esemény során a résztvevők kezdeményezték, hogy az ország teljes jogú tagként csatlakozzon a kezdeményezéshez. <br /> <br />

A Nyugat-Balkán Barátai csoport célja a térség stabilitásának támogatása és az európai uniós integráció elősegítése. A szervezetben hat uniós tagállam és hat nyugat-balkáni ország vesz részt. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy Magyarország számára különösen fontos a részvétel, mivel az ország földrajzilag közvetlenül kapcsolódik a Nyugat-Balkán térségéhez. Kiemelte, hogy a régió uniós csatlakozásának egyik alapfeltétele a politikai és gazdasági stabilitás megteremtése.

A római találkozó alkalmával a külügyminiszter több kétoldalú egyeztetést is folytatott. A Római Magyar Akadémia épületében találkozott a szerb külügyminiszterrel, akivel a két ország kapcsolatait és a térséget érintő kérdéseket tekintették át.

Orbán Anita tárgyalt Antonio Tajani olasz külügyminiszterrel is. A megbeszélés középpontjában a magyar–olasz gazdasági kapcsolatok erősítése, valamint a két ország közötti együttműködés jövőbeni lehetőségei álltak. A felek megállapították, hogy az olasz–magyar kapcsolatok stabil alapokon nyugszanak, amelyekre a jövőben is lehet építeni. Egyetértettek abban is, hogy több európai uniós kérdésben hasonló álláspontot képviselnek, különösen az illegális migráció elleni fellépés területén.

A külügyminiszter a római látogatása során a kétoldalú kapcsolatokkal, a szentszéki jelenléttel és a Római Magyar Akadémia munkájával foglalkozó munkatársakkal is találkozott. Egy körülbelül egyórás állománygyűlés keretében tájékozódott a nagykövetséget érintő aktuális ügyekről, feladatokról és felmerülő problémákról.

Orbán Anita videóüzenetében arról is beszámolt, hogy római programja vasárnap folytatódik: részt vesz annak a 28, Olaszországban élő magyar gyermeknek a műsorán, akik a Szent István-házban megrendezett egyhetes tábor lezárásaként mutatják be programjukat.

A római találkozó eredményeként Magyarország új szerepet kapott a Nyugat-Balkán stabilitását és európai integrációját támogató együttműködésben, miközben a látogatás során a magyar–szerb és magyar–olasz kapcsolatok további erősítéséről is egyeztetések zajlottak.