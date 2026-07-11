Merino ismét hős lett: Spanyolország a hajrában búcsúztatta Belgiumot és elődöntős a vb-n

Szerző: Gondola

2026. július 11. 04:05

A spanyol válogatott 2–1-re legyőzte Belgiumot a 2026-os labdarúgó-világbajnokság Los Angeles-i negyeddöntőjében, ezzel 2010 óta először jutott be a legjobb négy közé.

Spanyolország végig fölényben futballozott, és a 30. percben Fabian Ruiz góljával vezetést szerzett. Belgium azonban első igazán veszélyes támadásából egyenlített: Charles De Ketelaere a 41. percben fejjel volt eredményes, megszakítva Unai Simón 650 perces vb-gólnélküli sorozatát.

A második félidőben a spanyolok továbbra is irányították a játékot, de sokáig nem tudták feltörni a belga védelmet. A 71. percben megsérült Thibaut Courtois, helyére Senne Lammens állt be. A döntő pillanat a 88. percben érkezett: Pau Cubarsí távoli lövését Lammens kiütötte, a kipattanót pedig Mikel Merino a kapuba lőtte. Merino ezzel sorozatban második kieséses mérkőzésen szerzett továbbjutást érő gólt.

A spanyolok megérdemelten nyertek, és a keddi dallasi elődöntőben a Franciaország válogatottjával találkoznak.