Négy település elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium
Szerző: MTi/Gondola
2026. július 30. 13:36
Elfoglalta az orosz hadsereg a Donyeck megyei Krasznojarszke, a Szumi megyei Mala Szlobidka és Mohricja, valamint a Harkiv megyei Jurcsenkove települést - közölte csütörtökön a moszkvai védelmi minisztérium.
A csütörtöki hadijelentés szerint az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és
több mint 1330 ukrán katona esett el,
vagy sebesült meg súlyosan.
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a csütörtöki ukrán dróntámadás nyomán 60 ezer négyzetméteren terjedtek el a lángok.
A támadás következtében, amelyet 15 pilóta nélküli repülőszerkezettel hajtottak végre, négyen sebesültek meg.
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