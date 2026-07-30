Négy település elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 30. 13:36

Elfoglalta az orosz hadsereg a Donyeck megyei Krasznojarszke, a Szumi megyei Mala Szlobidka és Mohricja, valamint a Harkiv megyei Jurcsenkove települést - közölte csütörtökön a moszkvai védelmi minisztérium.

A csütörtöki hadijelentés szerint az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és

több mint 1330 ukrán katona esett el,

vagy sebesült meg súlyosan.

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a csütörtöki ukrán dróntámadás nyomán 60 ezer négyzetméteren terjedtek el a lángok.

A támadás következtében, amelyet 15 pilóta nélküli repülőszerkezettel hajtottak végre, négyen sebesültek meg.