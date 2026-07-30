Világbajnok magyar nő sportolók

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 30. 14:08

Aranyérmet nyert a Battai Sugár, Szűcs Luca, Spiesz Anna, Katona Renáta összeállítású magyar női kardcsapat a hongkongi vívó-világbajnokságon.

A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spiesz Anna, Katona Renáta összeállítású együttes az azeriek és a japánok magabiztos legyőzése után az elődöntőben a címvédőként indult franciákkal kiélezett meccset vívott és egy tussal nyert.

Az aranyért a kínaiakkal csapott össze,

s visszafogott kezdés után átvette az irányítást, fordított és 45-41-re győzött.

A magyarok 2022-ben és 2023-ban is győztek. Battai Sugár és Szűcs Luca immár háromszoros, Katona kétszeres világbajnok. Tavaly bronzéremmel zárt a magyar válogatott Battai, Szűcs, Katona, Pusztai Liza összeállításban.

A finálét Battai indította, 5-2-re kikapott Pan Csi-miaótól, majd Spiesz se tudott változtatni a mérkőzés menetén, 5-1-re maradt alul Zsao Hszüe-jivel szemben. Szűcs viszont parádésan vívott: 12-3-ra verte a menet közben egyre inkább elbizonytalanodó Csang Hszin-jit, ezzel fordított (15-13).

Spiesz megdolgozott azért, hogy 5-5-re hozza Pan elleni párharcát, aztán Battai lendületbe jött a Csang helyére beállt Vej Csia-jivel szemben, 5-2-vel növelte az előnyt. Szűcs viszont kicsit megtorpant: 8-5-ös vereséget szenvedett Zsaótól, pedig közben úgy tűnt, akár 5-5-re is kihozhatja ezt az asszót. 29-28-as állásnál

a magyar vívó fegyvert cserélt, hogy összeszedje magát, végül sikerült előnnyel lezárni a párharcot (30-28).

Visszaállt Csang, de ez nem bizonyult jó húzásnak kínai szempontból, mert ismét kikapott, ezúttal a határozottan akciózó Spiesztől 5-2-re. Szűcs nagyon jól kezdett Pan ellen, volt rá esély, hogy akár hét-nyolc találat különbséggel adja át a helyet Battainak, de több akciója eredménytelen volt a mérkőzésvezető megítélése szerint. Végül 5-6-ra hozta ki a magyar vívó az asszót, így az utolsó párharc 40-36-ról indult.

Zsao két tussal indított, aztán Battai is talált, majd védekezésből egylámpást tust adott a magyar kardozó, erre pedig következett egy tiszta találat. A 44. magyar tus gyönyörű parád-riposztból született meg, Zsao határozott kitöréssel válaszolt, a következő akcióban azonban

Battai közbevágott, ezzel 5-5-tel fejezte be asszóját és négytusos győzelemmel zárta le a mérkőzést.

Battai Sugár és Szűcs Luca immár háromszoros, Katona Renáta kétszeres világbajnok, Spiesz Anna pedig először lett vb-győztes.

A nő kardozók a magyar küldöttség harmadik dobogós helyezését harcolták ki Hongkongban. Korábban bronzérmes lett egyéniben Battai és a tőröző Dósa Dániel.