Németország elesett - már 1000 forint felett a benzin ára

Szerző: hirado.hu, Gondola

2026. április 6. 12:37

Németországban az 1000 forintos benzinár már nem kirívó. A szakértük szerint ráadásul a drágulás nem elszigetelt jelenség, hanem országos trend.

Miközben Magyarországon a kormány továbbra is biztosítja a védett üzemanyagárakat, addig Németországban egyre súlyosabb helyzetbe kerülnek az autósok: húsvétkor már a 3 eurót, azaz átszámítva az 1000 forintos literenkénti árat is meghaladták egyes kutakon az árak. A Bild német hírportál beszámolója szerint a drágulás nem elszigetelt jelenség, hanem országos trend.

Az átlagárak történelmi csúcsra emelkedtek: a Super benzin literenként 2,30 euróba, az E10 2,24 euróba, a dízel pedig 2,49 euróba került. Mindössze egy hét alatt jelentős emelkedés történt: a benzin ára 18-23 centtel, a dízelé pedig több mint 20 centtel nőtt. A legkritikusabb helyzet a Rajna–Majna térségében alakult ki, például Frankfurt környékén. Egyes kutakon húsvétvasárnap a dízel ára 3,16 euró, a benziné 3,03 euró volt literenként.

Ez messze meghaladja azt a lélektani határt, amelyet sok autós még elfogadhatónak tart.

Bár később az árakat csökkentették, így is 2,6–2,8 euró körül maradtak, ami továbbra is kiemelkedően magas szint. A német kormány által bevezetett úgynevezett „12 órás szabály”, amely szerint a kutak naponta csak egyszer emelhetnek árat nem hozta meg a várt enyhülést. A tapasztalatok szerint az árak még gyorsabban és kiszámíthatatlanul változnak, rövid idő alatt akár 7 centes ugrások is előfordulnak, így az autósok gyakorlatilag elvesztették a lehetőséget arra, hogy „jó időben” tankoljanak.

A folyamatos drágulás hátterében elsősorban a feszült olajpiaci helyzet áll, amelyben jelenleg nem látszik enyhülés.

Ennek következtében a német autósok egyre nagyobb anyagi nyomás alá kerülnek, a napi közlekedés költségei jelentősen megugrottak, és még az árfigyelő alkalmazások használata mellett is nehéz valódi megtakarítást elérni.