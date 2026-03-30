Németországban már nem lehet mindenhol tankolni

Szerző: hirado.hu, Gondola

2026. március 30. 15:06

Németországban az 1973-as olajválságot idéző állapotok alakultak ki, hosszú sorokban a gépjárművezetők az üres töltőállomások előtt.

Miközben meredeken emelkedik a benzin és a dízelolaj ára Németországban, az első benzinkutak már elkezdtek kifogyni az üzemanyagból – erről ír az Inside Digital német hírportál. A helyzet odáig fajult, hogy a szövetségi kormány már figyelmeztetést adott ki: a sofőröknek fel kell készülniük arra, hogy nem fogják tudni feltölteni a járműveiket a töltőállomásokon.

A portál idézi Lars Klingbeil szociáldemokrata pénzügyminiszter szavait, aki őrült csalásnak nevezte a nagy olajmultik ármegállapító gyakorlatát, amellyel szerinte ezek a cégek nyerészkedni akarnak az energiaválságon. Klingbeil határozott reakciót szorgalmaz azért, hogy sikerüljön megnyugtatni a fogyasztókat, mindeközben a szövetségi törvényhozás (Bundestag) egy egy olyan törvénycsomagot tárgyal, amelynek értelmében: a Bundestag azt szorgalmazhatja a német benzinkutaktól, hogy napi egyszer emeljék csak az üzemanyagárakat.

Klingbeil mellett a szövetségi gazdasági miniszter, Katherina Reiche is az energiaválság káros hatásaira figyelmeztetett. A magas árak mellett a gazdasági tárca vezetője konkrétan arról beszélt: tartós üzemanyaghiány alakulhat ki Németországban, ha még áprilisban vagy azután is folytatódik az iráni háború. A kibontakozó energiaválsággal és németországi üzemanyaghiánnyal kapcsolatban az Inside Digital beszámolt a német-cseh határon tapasztalható állapotokról,

a portál szerint már most az 1973-as olajválságot idéző állapotok alakultak ki, hosszú sorokban a gépjárművezetők az üres töltőállomások előtt.

Idéznek az egyik benzinkút alkalmazottját is, aki arról számolt be, hogy a Super Plus és a dízel már csak kisebb részletekben kaphatók, az érintett benzinkút tíz kilométeres körzetében lévő töltőállomásokon pedig hasonló állapotokról számoltak be a kollégák. Komoly problémát jelent a hiányzó üzemanyag-mennyiség pótlása is, emiatt pedig nagy bizonytalanság tapasztalható – fejtette ki a töltőállomás munkatársa az Inside Digital számára.