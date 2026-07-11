Így állhat fel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, az ellenzék szerint az új ÁVH

Szerző: Gondola

2026. július 11. 00:10

A kormány benyújtotta az Országgyűlésnek az NVVH létrehozásáról szóló törvényjavaslatot, amit az ellenzék az új ÁVH-nak nevez. A tervek szerint a hivatal a kormánytól függetlenül működne, kizárólag az Országgyűlésnek számolna be, vezetői és munkatársai pedig csak a jogszabályoknak lennének alárendelve.

Az NVVH vezetőjét és négy elnökhelyettesét az Országgyűlés választaná meg, közülük három helyet ügyészek töltenének be. A vezetők különleges rendőri védelemben és mentelmi jogban részesülnének.

A hivatal széles jogosítványokat kapna: közvagyonvédelmi vizsgálatokat végezhetne, ellenőrizhetné a kapcsolódó dokumentumokat, szerződéseket és pénzügyi adatokat, valamint nyomozati és vádképviseleti feladatokat is elláthatna. Munkájához igénybe vehetné többek között a rendőrség, az ügyészség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal segítségét.

A kormány indoklása szerint az elmúlt két évtizedben jelentős összegű közvagyon kerülhetett jogellenesen magánkézbe, ezért szükség van egy olyan intézményre, amely feltárja a korrupciós ügyeket, visszaszerzi az állami vagyont, és megelőzi a jövőbeni vagyonvesztést.

Az ellenzék joggal tart attól, hogy az új hivatal gyakorlatilag politikai kontroll nélkül működne, és teljes egészében az új kormány szempontjait venné figyelembe, gyakorlatilag bosszú szervként működne.