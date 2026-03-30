Orbán Viktor: Ez egy fájdalmas Virágvasárnap

Szerző: Gondola

2026. március 30. 10:02

A jeruzsálemi hatóságok megakadályozták, hogy a jeruzsálemi latin pátriárka belépjen a Szent Sír-bazilikába – olvasható a kormányfő X-en közzétett bejegyzésben.

Mint írja, ez egy fájdalmas Virágvasárnap. „Ez a háborús helyzetet és az általános biztonsági intézkedéseket figyelembe véve is elfogadhatatlan számunkra, keresztények számára. Nem engedhetjük, hogy a háború bármely vallás híveit kizárja közös szent városunkból, Jeruzsálemből” – tette hozá Orbán Viktor.