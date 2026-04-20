A Tisza Párt elnöke megnevezte az Országgyűlés új elnökét

Szerző: Index, Gondola

2026. április 20. 10:37

Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy Forsthoffer Ágnest jelöli a „rendszerváltás utáni Magyar Országgyűlés elnökének”.

Végtelenül megtisztelő a jelölés, nagyon köszönöm – írta Facebook-oldalán a jelölt, aki arról is beszélt, hogy példamutatóbb parlamenti munkát, nyugodtabb közbeszédet és új stílust szeretne a közéletben, és ha bizalmat kap, ezért fog dolgozni. Az INdex cikkében emlékeztet, Forsthoffer Ágnes nemrég, a választási eredmények után arról is írt, hogy képviselőként szeretné szolgálni az országot. „Képviselői munkámat a legnagyobb elhivatottsággal és hazaszeretettel fogom végezni” – fogalmazott, miután megköszönte a támogatást és a bizalmat.

Van tapasztalata érdekképviseletben és közösségépítésben A 45 éves, Balatonfüreden élő közgazdász közel húsz éve vezeti családi szállodavállalkozásukat. Pénzügy-számvitel és marketing szakon végzett, és 2025 ősze óta a Tisza Párt alelnöke. Bemutatkozása szerint fontos számára a hit, a becsület, az igazság és az empátia. Olyan országot szeretne, ahol a teljesítmény számít, nem a kapcsolatok, és ahol a tisztességes munka kerül előtérbe. Korábban több szakmai és civil szervezetben is dolgozott, így van tapasztalata érdekképviseletben és közösségépítésben, emellett jól ismeri a turizmus és a helyi gazdaság működését. Forsthoffer Ágnes pályája szorosan összefonódik a családi vállalkozói háttérrel, Édesapja, Forsthoffer Ferenc révén egy olyan üzleti közegben nőtt fel, ahol az ipari és szolgáltató szektor működésébe is korán betekintést nyerhetett, ami későbbi pénzügyi és vállalatirányítási szerepeiben is visszaköszönt. Szakmai karrierje gyorsan ívelt felfelé: már fiatalon vezető pozícióba került a családi érdekeltségű Talajerőgazdálkodási Kft.-nél, majd a turizmus felé fordulva a balatonfüredi Hotel Margaréta irányítását is átvette. Ez a kettős – pénzügyi és turisztikai – tapasztalat különösen értékessé teszi a jelenlegi politikai szerepében, hiszen egyszerre lát rá gazdasági folyamatokra és a Balaton térségének kiemelt ágazatára.