Partiumi és helyi alkotóké lesz a főszerep a 33. Szent György Napokon

Szerző: MTI

2026. április 24. 21:05

Az erdélyi és a helyi alkotóké lesz a főszerep a péntek este kezdődő 33. Szent György Napokon, amely május 3-áig várja a közönséget Sepsiszentgyörgyön.

A legnagyobb székelyföldi városünnep komolyzenei hangversennyel kezdődik 19 órakor a Krisztus Király római katolikus templomban, ahol más zenei művek mellett Mozart Koronázási miséje hangzik el helyi előadók feldolgozásában. A koncert után

a Háromszék Táncegyüttes tart táncházat a népviselet napja alkalmából.

A szervezők közlése szerint a nehéz romániai gazdasági helyzet miatt a rendezvény költségvetése jóval kisebb, mint korábban, ennek ellenére igyekeznek változatos programokat kínálni az ünneplőknek.

A rendezvénysorozat a hagyományos kulturális héttel indul, amelyen főként a helyi kulturális intézmények vesznek részt. A fesztiválhétvégét és vásárt május 1-3. között tartják.

A kulturális héten négy színházi társulat előadásait nézhetik meg az érdeklődők: a román nyelvű Andrei Muresanu Színház mellett

a marosvásárhelyi Yorick Stúdió mutatja be Székely Csaba Bányavirág és az Egy diktátor születése című darabját.

A Csíki Játékszín a Koldusoperával jelentkezik, Pálffy Tibor, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház művésze pedig az Illúziók című egyéni esttel lép fel.

A tánc- és mozgásszínház kategóriában a Háromszék Táncszínház Tükör című produkciója a székely vidékek táncait mutatja be, az M Studio pedig a Lift2-vel és a Fire Flow tűztánccal lép színpadra.

A gyerekek számára

a Cimborák Bábszínház, az Udvarhely Bábműhely és a Temesvári Csíki Gergely Színház készül programokkal.

Az irodalmi rendezvények között április 28-án a Székely Nemzeti Múzeumban háromszéki írók-költők adnak zenés irodalmi estet, majd Száraz Miklós György Babérkoszorú- és József Attila-díjas író és Dresch Mihály Kossuth-díjas zenész közös estjét láthatja a közönség.

A Főtéren felállított színpadon délelőttönként közösségi műsorok, este koncertek kapnak helyet, továbbá a Borudvarban is lesznek zenei programok. A főtéri színpadon a helyi lemezlovasok mellet

a Titán, a Tiltott Illés, valamint a Retro MagyaRock & Székelyföldi Nagyprodukció művészei

is fellépnek.

A fesztiválhétvégén a Gyermekváros is üzemel az Erzsébet-parkban, a The Base - az ifjúság bázisa pedig előadásokkal, beszélgetésekkel és koncertekkel várja a fiatalokat az egykori dohánygyár udvarán.