Polt Péter az alkotmányosság egyszeregyét magyarázta el a kormányzatnak

Szerző: MTI

2026. június 21. 06:06

Személyes véleményt közölt az alkotmánybírósági eljárás néhány kérdéséről Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke az intézmény weboldalán.

A közlemény első pontjában az alkotmánybíró úgy fogalmaz, hogy amennyiben a köztársasági elnök vagy más jogosult

Alaptörvény-értelmezési indítvánnyal él, az nem sérti vagy veszélyezteti az alkotmányos rendet.

Mint írta, amennyiben az Alaptörvény értelmezésére irányuló indítvány ügyében eljár az Alkotmánybíróság, az nem sérti vagy veszélyezteti az alkotmányos rendet, hanem

az az alkotmányos párbeszéd része.

Folytatta: az alkotmánybírók egyesbíróként, tanácsban vagy teljes ülésen,

végzéssel vagy határozattal foglalnak állást egy indítványól. A személyes érintettség miatti kizártság bejelentése nem minősül ilyen döntésnek.

Polt Péter zárásul úgy fogalmazott, hogy a bírói függetlenség elve alapján az alkotmánybírók sem politikai, sem jogi értelemben nem vonhatók felelősségre, sem akkor, sem később az eljárásuk során hozott döntésük vagy kifejtett véleményük miatt.

Az Alkotmánybíróság honlapján pénteken azt tudatta: levette az Ab teljes ülésének napirendjéről a köztársasági elnök által benyújtott ügyet Polt Péter, a testület elnöke. Sulyok Tamás köztársasági elnök alaptörvény értelmezésére irányuló indítványával kapcsolatban

hét alkotmánybíró az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással kizárási okot

jelentett be, így ebben az ügyben a teljes ülés nem határozatképes.

Emiatt vette le az elnök a testület teljes ülésének napirendjéről az ügy tárgyalását - közölték.

Sulyok Tamás június 11-én jelentette be, hogy indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére.