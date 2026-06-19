Szőlő utcai ügy - Pócs János sarokba szorítja az "ismeretlen tettest"...

Szerző: MTI

2026. június 19. 21:08

Újabb feljelentést tesz jövő héten az ügyészségen Pócs János fideszes országgyűlési képviselő a Szőlő utcai ügyben. A politikus ezt pénteki budapesti sajtótájékoztatóján közölte.

Pócs János - aki Panyi Miklós fideszes országgyűlési képviselővel közösen tartott sajtótájékoztatót - az MTI kérdésére elmondta:

bűncselekményre való felbujtás miatt ismeretlen tettes ellen

tesz feljelentést, és a "napról napra frissülő bizonyítékokat" át fogja adni az ügyészségnek. Hozzátette: a hozzá eljuttatott információk hitelességének bizonyítása vagy cáfolása nem az ő dolga.

A képviselő a Szőlő utcai, illetve az úgynevezett "Zsolti bácsi" ügyben új bizonyítékként hivatkozott Füssy Angélának, az ügy "koronatanújának" nevezett Bangó Sándor korábbi mentorának nyilatkozatára. Ebben Füssy Angéla azt állította, hogy

Bangó Sándor a Kontrollnak adott interjúját követően sok pénzt kapott a médiumtól

- mondta.

Panyi Miklós fideszes országgyűlési képviselő közölte: az egész ügy "felépített, koholt vád", amelynek célja, hogy a "pedofil bélyeget" "ráaggasszák" egy konkrét jobboldali politikusra, illetve az egész jobboldali közösségre.

Panyi Miklós a Kontroll III. kerületi székhelye előtt tartott sajtótájékoztatón arra szólította fel Magyar Péter miniszterelnököt és testvérét, Magyar Mártont, a Kontroll alapítóját, hogy válaszoljanak az ügyben felmerült kérdésekre:

"mennyi pénzt adtak Bangó Sándornak, mit ígértek neki, mit vártak el tőle,

és hogyan adták oda neki ezt a pénzt?"

Pócs János szerdai sajtótájékoztatóján a Szőlő utcai ügy "koronatanújának" lefizetésével vádolta meg Magyar Mártont, a miniszterelnök testvérét, a Kontroll alapítóját. Magyar Márton visszautasította a vádakat, és a "koronatanúnak" nevezett Bangó Sándor is tagadta, hogy pénzt kapott volna a Kontrollnak adott interjúért.

Bangó Sándor a Kontrollnak korábban adott interjújában beszélt egy Zsolti bácsi nevű politikusról, aki szexuális bűncselekményeket követett el a Szőlő utcai intézetben nevelt fiatalokkal szemben.