Üzemanyagválság Németországban

Szerző: hirado.hu, Gondola

2026. április 20. 11:36

A német kormány a kialakült üzemanyaghelyzetre tekintettel hétfőre válságtanácskozásra hívta meg a kerozinbeszállítókat, a repülőtereket és légitársaságokat.

A német szövetségi kormány tavaly alapította meg a Nemzetbiztonsági Tanácsot, hogy gyorsan és hatékonyan reagálhassanak bármiféle válságra és fenyegetésre. Novemberi első ülésén a testület elfogadott egy cselekvési tervet a hibrid fenyegetések elleni küzdelemre. Most Németország üzemanyag-ellátása kerül terítékre. A válságtanácskozásra azért kerülr, mert kiritikus szintre csökkent a kerozinkészlet Németországban – írja a Die Welt, amely felidézi: a kancellár a Hannoveri Vásáron jelentette be vasárnap este, hogy összehívja a Nemzetbiztonsági Tanácsot.

Friedrich Merz arról beszélt, hogy a német gazdaságnak és állampolgároknak számítaniuk kell arra, hogy a központi termékek, mint a dízel, benzin és repülőgép-üzemanyag biztosítása továbbra is biztonságos marad. Hozzátette, hogy jelenleg a helyzet feszült, de a készlet biztosított. Katherina Reiche szövetségi gazdasági miniszter a Közlekedési Minisztériummal együtt ugyancsak hétfőre válságtanácskozásra hívták meg a kerozinbeszállítókat, a repülőtereket és légitársaságokat.

a Nemzetközi Energiaügynökség már korábban figyelmeztetett: már csak hat hétre elegendő kerozin maradt az európai piacon,

az iráni háború súlyos légi közlekedési válsággal fenyegeti Európát. Az ügynökség vezetője szerint

„Hamarosan azt fogjuk hallani, hogy az A városból B városba tartó járatokat kerozinhiány miatt törlik”. Úgy vélte, világszerte a benzin-, gáz- és villamosenergia-árak emelkedésére kell majd számítani. A legsúlyosabban először a szegényebb országokat érinti Ázsiában, Afrikában és Latin-Amerikában, de ezt követően az energiaválság Európát és az amerikai kontinenst is eléri majd.