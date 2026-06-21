Szerző: Gondola

2026. június 21. 10:07

Június 21-én apák napját üljük. Nemes globális ünnep. Arra hívja fel a figyelmet, hogy az egészséges gyermekek fölneveléséhez az anyai mellett az apai szerep is nélkülözhetetlen.

Globális ünnep, amelyet hazánkban minden évben június harmadik vasárnapján ünneplünk. Az idén június 21-én, vasárnap van apák napja. Az ünnep célja, hogy kifejezést kapjon: nagyrabecsülésülést érdemelnek az édesapák, az apáknak a családban betöltött pótolhatatlan szerepük van.

Históriánkban sok kiváló apa tűnt fel.

I. Béla, akit Bajnok Bélaként is emlegetünk két kiváló királyt, Gézát és Szent Lászlót nemzett lengyel feleségével, Piast Richezával. Szent László uralkodásának 18 éve alatt megerősítette az országot, és Horvátországot is uralkodása alá vonta.

Az Anjou-házból érkezett Károly Róbert volt az apja az egyik legkiválóbb királyunknak, Nagy Lajosnak. E keresztény uralkodó egy ideig Lengyelország királya is volt. Számos olyan keresztény jelet hagyott hátra, amely mind máig föllelhető és megcsodálható Európában.

Hunyadi János nagyszerű fiúval ajándékozta meg történelmünket: Mátyás királlyal. Ő már gyermekkorában részt vehetett - tolmácsként is - haditanácsokban, hozzáedződve a fontos döntéseket meghozó testület légköréhez.

Balassi Bálint apja, Balassa János Bálint és Ferenc fiát is évekig Nürnbergben taníttatta, mindkét fiú európai műveltséget szerzett, s Bálint költészetünk kiemelkedő, európai szellemiségű alakjává válhatott. Mindkét fiú a haza védelmében hősi halált halt.

Ebben a sorban az érdekesség kedvéért meg kell említenünk egy utolérhetetlen nagyapát: Lekcsei Sulyok Balázst. Ő a nagyapja Balassi Bálint költőnek és Bocskai István fejedelemnek.

Széchényi Ferenc az édesapja a legnagyobb magyarnak, Széchenyi Istvánnak. Fiát Bécsben több nyelvre megtaníttatta, lovasként is kiképeztette, és beoltotta hazaszeretettel.

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