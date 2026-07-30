Szerző: MTi/Gondola

2026. július 30. 17:35

Növekszik, de határérték alatt van a balatoni algaszám - közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közösségi oldalán csütörtökön.

Az elmúlt hetekben számottevően emelkedett a lebegő algák biomasszája a Balaton nyílt vizében, ugyanakkor az ezt jellemző a-klorofill koncentrációja továbbra is a WHO által fürdővízre megadott 75 µg/l-es egészségügyi határérték alatt marad a tó teljes területén - írták.

A legmagasabb a-klorofill értékeket, 50-52 µg/l-t a tó nyugati medencéiben észlelték a július 28-ai mintavételekben, míg

kelet felé haladva az algabiomassza fokozatosan csökkent,

26-30 µg/l-es értékeket mutatva.

A kutatók megállapítása szerint ugyan a fonalas cianobaktériumok jelenléte egyértelműen fokozódott a tó teljes hosszában az előző mintavételhez képest, mennyiségük továbbra sem éri el az egészségügyi kockázatot jelentő szintet.

A vizsgálatok alapján a Balaton algaviszonyai kedvezőnek tekinthetők, ugyanakkor a nyugati medencékben megfigyelhető biomassza-növekedés miatt

indokolt a tó állapotának folyamatos nyomon követése

- írták.

A kutatók kifejtették, hogy az algaegyüttes összetétele változott a korábbi mintavételhez viszonyítva:

a fonalas cianobaktériumok váltak a leggyakoribb algacsoporttá

valamennyi vizsgált medencében. A domináns nemzetségek között továbbra is megtalálható az Aphanizomenon, a Planktothrix és a Cuspidothrix, ugyanakkor egyre gyakoribbá válik a Raphidiopsis is.

A fecskemoszatok (Ceratium hirundinella és Ceratium furcoides) mennyisége a tó hossztengelye mentén nyugat felé fokozatosan emelkedik, így a Keszthelyi- és a Szigligeti-medencében a fonalas cianobaktériumok mellett továbbra is meghatározó szerepet töltenek be az algaközösségben.

Nem az algaszám alakulása miatt, de átmeneti fürdési tilalmat rendeltek el az idén ingyenessé vált keszthelyi Helikon Strandon. A város Facebook-oldalán megjelent hír szerint a Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának határozata alapján szünetel ideiglenesen július 29-étől a fürdőzés a strandon.

A legfrissebb, vízvizsgálati jegyzőkönyveket is közlő bejegyzés szerint a nyugat-balatoni város másik két strandján kiváló a vízminőség, a Helikon vízminőségét pedig a következő napokban ismét megvizsgálják, és amint a hatóság engedélyezi, a fürdőző helyet "haladéktalanul" újranyitják. A vízvizsgálati jegyzőkönyv szerint a Helikon Strandról vett vízmintában az E. coli jelenlétet mutató érték 1382 MPN/100 ml, míg az Enterococcusok száma 720 MPN/100 ml volt.