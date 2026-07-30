Könnygázt vetett be a román csendőrség juhászok ellen

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 30. 16:34

Könnygázzal fékezte meg a román csendőrség csütörtökön az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági hatóság (ANSVSA) székházába behatolni próbáló juhászokat, akik az élőállatok exporttilalma ellen tartottak tüntetést Bukarestben.

Az Agerpres hírügynökség szerint a demonstrációra több ezer juh- és kecsketenyésztő érkezett a fővárosba, az ANSVSA elnökének lemondását, valamint a juh- és kecskeexport - különösen

az arab országokba irányuló kivitel - újraindítását követelve.

A csendőrségi közlemény szerint a karhatalom akkor vetett be könnygázt a tüntetők ellen, amikor többen közülük megdobálták a csendőröket, és a kordont átszakítva erőszakkal próbáltak behatolni az ANSVSA székházába.

Az Európai Bizottság azután tiltotta be a román juh- és kecskeexportot, hogy az országban

megjelent a kiskérődzők pestise.

A juhtenyésztők a kiviteli korlátozások feloldását és gazdasági veszteségeik teljes megtérítését követelik. Emellett az állam által finanszírozott lépfene elleni oltást, a kiskérődzők pestise miatt járó kártérítések sürgős kifizetését, valamint a válság szerintük hibás kezeléséért felelős tisztségviselők leváltását kérik. Követeléseik között szerepel továbbá a gazdaságok védelme a vadállatok támadásaitól, a károk legfeljebb 30 napon belüli megtérítése és a juhágazat versenyképességének növelése is.

A Bukarestben tüntető juh- és kecsketenyésztők kora délután a kormány székháza elé vonultak, ahol részlegesen megbénították a forgalmas útkereszteződés közlekedését.

Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter korábban közölte: a Várhelyi Olivér egészségügyért és állatjólétért felelős uniós biztossal folytatott megbeszélésen nagyobb rugalmasságot kért az Európai Bizottság részéről a juhkivitel feltételeinek alkalmazásában, hogy Románia fokozatosan visszatérhessen a piacra. Emellett kártérítést is kért a korlátozások által érintett gazdáknak, beleértve a bevételkieséseket, az elmaradt nyereség megtérítését, valamint az ellenőrzések finanszírozását és az állományok újratelepítésének támogatását.

Az Európai Bizottság júniusban 2026. december 31-éig meghosszabbította a Romániából származó juhok és kecskék harmadik országokba irányuló kivitelének tilalmát, és fenntartotta az uniós tagállamokba történő szállítás korlátozását is. Tánczos szerint a korlátozások oka, hogy

az Európai Bizottság elveszítette bizalmát a romániai állategészségügyi rendszerben.

Románia az EU legnagyobb élőállat-exportőre, és jelentős juh- és kecskeállománnyal rendelkezik.