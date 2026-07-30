A kárpátaljai vihar károsultjainak gyűjt a Máltai Szeretetszolgálat

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 30. 18:05

Gyűjtést hirdet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a kárpátaljai viharokban károsult családok támogatására.

A Beregszászi és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai a térségi szakemberekkel egyeztetve a két legsúlyosabban érintett helyszínen, Sárosoroszi és Makkosjánosi térségében folytatják a segítségnyújtást a helyi kárelhárítási vezetők koordinálásával - közölte a karitatív szervezet csütörtökön az MTI-vel.

Az adományok mellett a szeretetszolgálat

tizenkét speciálisan képzett, vészhelyzetkezelésben jártas önkéntessel segíti a romok eltakarítását,

a károsultak mentális támogatását, a kárfelmérést és a helyreállítást.

Kárpátalján hétfőn este jégesővel és rendkívüli széllökésekkel kísért vihar söpört végig. Az orkánerejű széllökések fákat csavartak ki, villanyoszlopokat döntöttek ki, közintézményeket és magánházakat rongáltak meg. A helyenként tyúktojás nagyságú jég bezúzta a tetőket, szétszaggatta a fóliasátrakat, elverte a terményeket, mezőgazdasági területeket tett használhatatlanná, az utak átmenetileg járhatatlanná váltak. A beregszászi kistérségben több helyen azóta is akadozik az áramszolgáltatás.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat adománygyűjtést indít

a leginkább rászoruló emberek megsegítésére, a pénzadományokat az adományozz.hu oldalon keresztül

vagy banki átutalással az 11784009-20200745 számlaszámon fogadja.

A befolyt összegből helyben, kedvező áron vásárolják meg a szükséges építőanyagot.