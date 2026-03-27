Felháborító: egy bibliai idézet miatt ítélték el a finn politikust
Szerző: Gondola
2026. március 27. 13:39
Päivi Räsänen szerint a legújabb bírósági döntés veszélyezteti a szólásszabadságot; korábban kétszer felmentették, most mégis elítélték egy bibliai idézet miatt. Azbej Tristan üldözött keresztényeket segítő államtitkár is kifejezte szolidaritását.
Szolidaritásunkat fejez ki Päivi Räsänen mellett, akit a finn Legfelsőbb Bíróság elítélt egy régi egyházi írás miatt, annak ellenére, hogy korábban két bíróság felmentette – írja Azbej Tristan üldözött keresztényeket segítő államtitkár a Facebook-oldalán.
A döntést aggasztónak tartja, mert nem gyűlöletkeltésről vagy erőszakról van szó, hanem vallási meggyőződés békés kifejezéséről.
Ez túlmutat egyetlen ember ügyén: a vallás- és szólásszabadság kérdését érinti egész Európában. Hangsúlyozza, hogy ezek az alapjogok nem függhetnek attól, mennyire elfogadható egy vélemény a többség számára, és kiáll a vallási és lelkiismereti szabadság védelme mellett.
Päivi Räsänen szintén azt nyilatkozta, hogy a finn Legfelsőbb Bíróság döntése komoly aggodalmat vet fel a szólásszabadság jövőjével kapcsolatban. Bár egy bibliai idézetet tartalmazó tweetje miatt felmentették, egy 2004-es írása és annak terjesztése miatt elítélték „népcsoport elleni uszítás” miatt, és a szöveg cenzúrázására kötelezték.
A közel hét évig tartó jogi eljárás során korábban két bíróság is felmentette, de a Legfelsőbb Bíróság szoros (3–2) döntéssel részben mégis elmarasztalta. Räsänen fontolgatja, hogy az ügyet az Emberi Jogok Európai Bírósága elé viszi.
Álláspontja szerint az ügy történelmi jelentőségű a szólás- és vallásszabadság szempontjából, és már maga a hosszú eljárás is öncenzúrához vezethet. Hangsúlyozza, hogy a szólásszabadság különösen akkor fontos, amikor nézetkülönbségek vannak, és továbbra is kiáll ezen alapjogok védelme mellett.