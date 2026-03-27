Felháborító: egy bibliai idézet miatt ítélték el a finn politikust

Szerző: Gondola

2026. március 27. 13:39

Päivi Räsänen szerint a legújabb bírósági döntés veszélyezteti a szólásszabadságot; korábban kétszer felmentették, most mégis elítélték egy bibliai idézet miatt. Azbej Tristan üldözött keresztényeket segítő államtitkár is kifejezte szolidaritását.

Szolidaritásunkat fejez ki Päivi Räsänen mellett, akit a finn Legfelsőbb Bíróság elítélt egy régi egyházi írás miatt, annak ellenére, hogy korábban két bíróság felmentette – írja Azbej Tristan üldözött keresztényeket segítő államtitkár a Facebook-oldalán.

A döntést aggasztónak tartja, mert nem gyűlöletkeltésről vagy erőszakról van szó, hanem vallási meggyőződés békés kifejezéséről.

Ez túlmutat egyetlen ember ügyén: a vallás- és szólásszabadság kérdését érinti egész Európában. Hangsúlyozza, hogy ezek az alapjogok nem függhetnek attól, mennyire elfogadható egy vélemény a többség számára, és kiáll a vallási és lelkiismereti szabadság védelme mellett.