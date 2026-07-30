Szerző: MTi/Gondola

2026. július 30. 14:37

Elkezdődött az átvilágítás a Magyar Állami Operaházban - írta Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán.

"Az átlátható működés, a felelős gazdálkodás és

a munkavállalók számára biztonságos környezet

mind elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar kultúra a politikától függetlenül működve tudja kiszolgálni a magyar embereket" - közölte a miniszter.



Az Operaház dolgozóinak folyamatos visszajelzései után a minisztérium úgy döntött, hogy egy

szakértői csapatot kér fel az intézmény átvilágítására

- tette hozzá.

A poszt szerint a vizsgálat eredményeiről tájékoztatást adnak majd, és megteszik a szükséges lépéseket.