Átvilágítás a Magyar Állami Operaházban
Szerző: MTi/Gondola
2026. július 30. 14:37
Elkezdődött az átvilágítás a Magyar Állami Operaházban - írta Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán.
"Az átlátható működés, a felelős gazdálkodás és
a munkavállalók számára biztonságos környezet
mind elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar kultúra a politikától függetlenül működve tudja kiszolgálni a magyar embereket" - közölte a miniszter.
Az Operaház dolgozóinak folyamatos visszajelzései után a minisztérium úgy döntött, hogy egy
szakértői csapatot kér fel az intézmény átvilágítására
- tette hozzá.
A poszt szerint a vizsgálat eredményeiről tájékoztatást adnak majd, és megteszik a szükséges lépéseket.