Lengyel elnök: a lengyel-magyar barátság örök

Szerző: Gondola

2026. március 24. 10:35

Karol Nawrocki a lengyel–magyar barátság napja alkalmából tett budapesti látogatását követően hangsúlyozta, hogy Magyarország a lengyelek örök barátja marad, miközben Oroszországot tartós fenyegetésként jellemezte.

Az államfő a Sulyok Tamás és Orbán Viktor részvételével zajló egyeztetések után köszönetet mondott a megbeszélésekért, és kiemelte a két nemzet több évszázados történelmi kapcsolatát.

Nawrocki felidézte a közös múlt fontos pillanatait, köztük Magyarország segítségét az 1920-as lengyel–bolsevik háború idején, valamint a lengyel szolidaritást az 1956-os magyar forradalom leverésekor. A látogatást követő X-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a lengyelek barátsággal viszonyulnak a magyarokhoz, ugyanakkor élesen bírálta Vlagyimir Putyin politikáját, és megerősítette: Lengyelország számára Oroszország továbbra is fenyegetést jelent.