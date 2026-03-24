Lengyel elnök: a lengyel-magyar barátság örök
Szerző: Gondola
2026. március 24. 10:35
Karol Nawrocki a lengyel–magyar barátság napja alkalmából tett budapesti látogatását követően hangsúlyozta, hogy Magyarország a lengyelek örök barátja marad, miközben Oroszországot tartós fenyegetésként jellemezte.
Az államfő a Sulyok Tamás és Orbán Viktor részvételével zajló egyeztetések után köszönetet mondott a megbeszélésekért, és kiemelte a két nemzet több évszázados történelmi kapcsolatát.
Nawrocki felidézte a közös múlt fontos pillanatait, köztük Magyarország segítségét az 1920-as lengyel–bolsevik háború idején, valamint a lengyel szolidaritást az 1956-os magyar forradalom leverésekor. A látogatást követő X-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a lengyelek barátsággal viszonyulnak a magyarokhoz, ugyanakkor élesen bírálta Vlagyimir Putyin politikáját, és megerősítette: Lengyelország számára Oroszország továbbra is fenyegetést jelent.
Dziękuję Prezydentowi @DrTamasSulyok i Premierowi @PM_ViktorOrban za owocne rozmowy!— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) March 23, 2026
Łączą nas stulecia wspólnej historii i wspólni bohaterowie narodowi. Węgry wyciągnęły do nas dłoń gdy broniliśmy się przed rosyjskim bolszewizmem w 1920 roku, my okazaliśmy im solidarność w… pic.twitter.com/V6EX9sZIWO