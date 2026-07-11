A magyar szuverenitásnak lőttek: itt az Európai Ügyészség

Szerző: Gondola

2026. július 11. 13:07

Az Európai Bizottság (EB) pénteken jóváhagyta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez – közölte a miniszterelnök a Facebook-oldalán.

"Május 28-án benyújtottam a csatlakozási kérelmünket, ma pedig az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez" – fogalmazott Magyar Péter.

Hogy ez a szervezet pontosan milyen érdekeket képvisel, és mennyi marad így a magyar szuverenitásból, az egyelőre kérdéses. A nemzetközi példák alapján mindenestre ne legyenek nagy illúziónk.