Navracsics Tibor: balatoni identitást teremt a Balaton-díj elismerés

Szerző: MTI

2026. március 27. 21:05

A balatoni identitás kialakítása fontos mérföldkövének nevezte a Balaton-díj odaítélését Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Balatoni Szövetség által alapított elismerés pénteki átadásán, Révfülöpön.

Az ünnepségen

Balaton-díjjal tüntették ki Somogyi Győző festőművészt, Kutasi Gábor rendőr alezredest és Ruzsics Ferenc volt keszthelyi polgármestert.

Navracsics Tibor beszédében kiemelte, hogy a Balatoni Szövetség hosszú ideje dolgozik a balatoni identitás megteremtésén.

"Léteznek a Balaton térségének hősei, akik nem csupán egyes városok vagy megyék büszkeségei, hanem az egész balatoni térség büszke lehet rájuk" - hangoztatta.

Mint mondta, az évek óta odaítélt díj által

"nagy lépést tettünk egy olyan balatoni identitás felé, amely megélhető, amely a hétköznapi életben is tapasztalható".

Példaként kiemelte a díjazott Somogyi Győző képzőművészt, aki megfogalmazása szerint "nemcsak a Veszprém vármegyeieké, hanem az egész térség büszke lehet rá".

Hozzátette: a Balatoni Szövetség évről évre átadja a Balaton-díjat azoknak a személyiségeknek, akik sokat tesznek a térségért, és akikre büszkék lehetünk.

Pali Róbert, a szövetség elnöke felidézte, hogy a szervezetet 1904-ben alapították. Ez

polgármesterek szövetsége, amely mintegy 120 éves fennállása alatt ma büszkélkedhet a legtöbb taggal: kilencvenen vannak

- tette hozzá.

Rámutatott arra, hogy az alapvető elképzelés 120 éve nem változott: érdekképviseleti és érdekharmonizáló feladatokat látnak el, ami a résztvevők együttműködésén alapul.