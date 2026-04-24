Szent György napja - munkaszünet a rendőrségen

Szerző: MTI

2026. április 24. 10:06

A rendőrség állománya számára április 24-e,

Szent György napja munkaszüneti nap

- közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata pénteken a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy a rendőrség napján a vármegyei - fővárosi - rendőr-főkapitányságokon, a rendőrkapitányságokon és a határrendészeti kirendeltségeken az ügyfélfogadás szünetel.

A készenléti és közterületi szolgálatellátás ugyanakkor folyamatos,

és a bejelentések felvétele is biztosított - tették hozzá.