Szent György napja - munkaszünet a rendőrségen
Szerző: MTI
2026. április 24. 10:06
A rendőrség állománya számára április 24-e,
Szent György napja munkaszüneti nap
- közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata pénteken a police.hu oldalon.
Azt írták, hogy a rendőrség napján a vármegyei - fővárosi - rendőr-főkapitányságokon, a rendőrkapitányságokon és a határrendészeti kirendeltségeken az ügyfélfogadás szünetel.
A készenléti és közterületi szolgálatellátás ugyanakkor folyamatos,
és a bejelentések felvétele is biztosított - tették hozzá.
