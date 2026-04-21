Trump beismerte: az iráni háború elhúzódik

Szerző: Gondola

2026. április 21. 07:34

Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok nem hosszabbítja meg az Iránnal kötött tűzszünetet, és annak lejárta után folytatódhatnak a katonai csapások. Az elnök szerint, ha nem születik megállapodás, „rengeteg bomba” hullhat Iránra.

Trump arról is beszélt, hogy bizonytalan a további diplomáciai egyeztetések sorsa. Bár kedden még sor kerülhet egy személyes tárgyalásra az iráni féllel, az sem kizárt, hogy ez elmarad. A korábban felmerült iszlámábádi tárgyalásokkal kapcsolatban sem adott egyértelmű választ.

Közben az Egyesült Államok fenntartja az Irán elleni tengeri blokádot, amely az iráni kikötőket és az oda tartó vagy onnan induló hajóforgalmat érinti. Trump állítása szerint ez napi mintegy 500 millió dolláros bevételkiesést okoz Iránnak.

Az elnök szerint a blokád hatására a nemzetközi olajkereskedelem átrendeződik: számos hajó inkább az amerikai kikötők – például Texas, Louisiana és Alaszka – felé tart kőolajért, ami az Egyesült Államok gazdasági pozícióját erősítheti a konfliktus idején.