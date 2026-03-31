Szerző: Pók Katalin

2026. március 31. 19:36

Két nézőpontból látják országunkat a világban, mióta Orbán Viktor a miniszterelnöke, de egyetértenek abban, ahogy a spanyol VOX elnöke fogalmazott a patrióta nagygyűlésen: „Magyarországot a világ közepévé tette”.

Árgus szemmel figyelik baloldalról és megvetik országunkat, mert a liberális, toleráns modern Európát kérik számon tőle. Ez a tolerancia azonban relativizálja az értékeket, negligálja a keresztény gyökereket. A patrióta Európa, aki most Budapesten volt azonban nemet mond a migránsokra, az iszlamizációra, nemet a genderre és nemet az ukrajnai háborúba való bevonódásra.

A baloldali vezetésű Európa sötét középkornak tartja a Szent István-i értékek talaján álló Magyarországot, megdöbbenve figyeli, hogy nemet mond minden nyugati eszmére. Orbán Viktor nem hajt fejet Brüsszelnek, de micsoda barátai vannak, akik egyetértenek vele, akik most mind itt voltak az I. Patrióta Nagygyűlésen.

Milyen ismert nevek tűntek fel Magyarországon és mind követendő példának, „világítótoronynak” tartják őt, mint a holland Geert Wilders, „úttörőnek”, mint Marine Le Pen. Itt volt az olasz Matteo Salvini is, aki egyenesen azt mondta: „Orbán Viktor egy hős”.

Még az ATV, Aktuál műsora is fejet hajtott előttük, amely csatorna egyébként az „elszigetelődésről” szokott beszélgetni Orbán Viktor kapcsán, meg a „szélmalomharcról”.

Itt pedig Európa új vezetői álltak a színpadon, akik 3 év múlva irányítják majd Európát - ahogy miniszterelnökünk fogalmazott.

Elsőként a flamand Érdek párt elnöke Tom Van Grieken szólalt fel, a szimbólummá vált Magyarországról beszélt. Történelmi választásnak nevezte ápr. 12-ét, ahol eldől, hogy Magyarország vagy a brüsszeli globalisták vezetik majd az országot. Azt mondta „a világ rátok figyel”, „szavazzatok a hazátokra”.

Az osztrák Szabadságpárt elnöke Herbert Klickl videót küldött. Ebben felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország küzdelme az ő küzdelmük is. Sorsdöntő lesz a választás, minden patrióta számára.

Itt voltak lengyel barátaink is, mert azzal nem veszett el a barátság, hogy ideiglenesen baloldali kormánya van Lengyelországnak. Krzysztof Bosak politikus hangsúlyozta közös értékeinket, mint a keresztény értékek, a család, hazafiság. Kifejtette

„Orbán Viktor a nemzeti hang, amit az egész világ hallgat”.

Azzal zárta, hogy „Isten áldja a keresztény Európát!”

A cseh külügyminiszter Petr Macinka olyan államnak nevezte a mostanit, melynek szabad akarata van. Mély történelmi gyökereinkről is szólt, mint '48,' 56, '89. Méltatta, hogy Orbán Viktor szembeszállt a progresszív veszélyekkel. Így jellemezte: „Amikor Orbán Viktor belép a terembe, mintha Magyarország lépett volna be”.

Andrej Babis Csehország miniszterelnöke videót küldött, mert az országában történt terrorcselekmény miatt, nem jöhetett személyesen. Hangsúlyozta, hogy támogatják az erős családot, kiállnak a szuverenitás mellett, elutasítják a migrációt, ahogy mi.

Külön élmény volt hallgatni a holland Szabadságpárt elnökét Geert Wilderst, akinek magyar felesége van, így magyarul is szólt a hallgatósághoz. Közölte, hogy Magyarország szimbóluma a reménynek, szuverenitásnak, a magabiztosságnak. Orbán Viktor „oroszlán”, aki nem hajol meg, hősök leszármazottai, az egri asszonyok gyermekei laknak itt. Az '56-os bátorság szelleme is fennmaradt, nem engedi az iszlamizációt sem, mint a nyugati országok. Nemcsak Magyarországnak, de Európának is szüksége van Orbán Viktorra, mert ő a „világítótorony”. „Már 16 éve inspirál minket”- mondta.

A spanyol VOX elnöke Santiago Alascal szerencsésnek tartja országunkat, mert van Orbán Viktor, aki Európa igazi védelmezője. Véd a Woke és zöld őrülettől, a migránsoktól. Egész Európa irigykedve nézi biztonságos utcáinkat.

Orbán Viktort, a század egyik legnagyobb politikusának mondta, aki „Magyarországot a világ közepévé tette”.

Az olasz Matteo Salvini is ismert arc volt a Nagygyűlésen, aki szintén barátjának nevezte Orbán Viktort, mint a többi előadó. Ő is sorsdöntőnek nevezte a választásokat és kívánta, hogy „Magyarország legyen ura saját sorsának”. „Orbán Viktor egy igazi hős” a bürokratikus rendszer lebontásában. „Szabad szuverén nemzetállamokra” van szükség - hangsúlyozta.

Újabb ismert arc lépett a színpadra, Marine Le Pen a francia politikus személyében. Magyarország a brüsszeli elnyomás ellen küzd és ennek jelképévé vált. A bevándorlás elleni harcot, az identitás megőrzését és a szuverenitást képviseli 16 éve egy szűk álelittel szemben. Orbán Viktor „úttörő”, „vizionárius vezető”. Az úttörők pedig átalakítják Európát. Az első alapkövét mi tesszük le, formálódik az új Európa. „Éljen a nemzetek Európája!”

Nemzetközi barátai után, végül Orbán Viktor lépett a színpadra. Igazán nem érezhette magát elszigeteltnek, aki szélmalomharcot vív, ahogy ellenségei mondják. Ide mindenki azért jött, mert ugyanazokért a célokért küzd egy új Európáért, amit együtt akarnak átalakítani.

„Nem föderációt, hanem szuverén, büszke európai nemzeteket akarunk

- jelentette ki Orbán Viktor. Lelkesítő volt, amikor azt mondta, hogy akik itt vannak, 3 év múlva ők lesznek Európa új vezetői. A progresszív globalistákkal szemben a nemzeti keretben szerveződők állnak. Európa akkor nevezhető sikeresnek, ha szabad, szuverén nemzetek egyesülése lesz. Brüsszel gyengül, a patrióták erősödnek. „Együtt naggyá tesszük Európát!” - fejezte be a miniszterelnök.