Katonai zendülés az izraeli hadseregben

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 30. 15:36

Izraelben példátlan módon több tucat katona

letette a fegyvert, majd önkényesen elhagyta a Szdé Teiman támaszpontot

csütörtök délben, miközben sértő rigmusokat skandált – jelentette a Ynet hírportál.

A Givati-dandár Szabar nevű zászlóaljának katonái távozásukkal parancsnokaik ellen tiltakoztak. Azért lázadtak fel, mert a

parancsnokok összetörték az általuk készített táblákat

és jelképeket.

Az izraeli hadsereg szerint ezek olyan feliratok és szimbólumok voltak, amelyek a zászlóaljban meghonosodott, az "öreg katonáknak" az újoncok feletti

hierarchiájának hagyományához

kapcsolódtak.