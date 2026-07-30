Katonai zendülés az izraeli hadseregben
Szerző: MTi/Gondola
2026. július 30. 15:36
Izraelben példátlan módon több tucat katona
letette a fegyvert, majd önkényesen elhagyta a Szdé Teiman támaszpontot
csütörtök délben, miközben sértő rigmusokat skandált – jelentette a Ynet hírportál.
A Givati-dandár Szabar nevű zászlóaljának katonái távozásukkal parancsnokaik ellen tiltakoztak. Azért lázadtak fel, mert a
parancsnokok összetörték az általuk készített táblákat
és jelképeket.
Az izraeli hadsereg szerint ezek olyan feliratok és szimbólumok voltak, amelyek a zászlóaljban meghonosodott, az "öreg katonáknak" az újoncok feletti
hierarchiájának hagyományához
kapcsolódtak.