Figyelmeztető sztrájkot tartottak az IKEA-ban

Szerző: MTI

2026. július 10. 09:36

Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartottak a munkavállalók az IKEA mindhárom magyarországi áruházában és más telephelyein is csütörtökön 10-12 óráig - tájékoztatta a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) alelnöke az MTI-t. Az IKEA azt közölte:

jelenleg nem tudnak eleget tenni egy újabb hirtelen, nem tervezett béremelési követelésnek

anélkül, hogy kockáztatnák a vállalkozás stabilitását.

Kiss Alíz, a KASZ alelnöke elmondta: a figyelmeztető sztrájkban összesen mintegy 300 dolgozó vett részt. A munkabeszüntetést a törvény szerint reggel bejelentették a munkáltatónak - jelezte.

A KASZ alelnöke felidézte, hogy a szakszervezet ebben az évben eddig ötször ült tárgyalóasztalhoz a vállalattal, elsősorban a bérekről, de több más kérdésről is egyeztettek.

Nem sikerült megállapodni, ezért július 3-án megalakult a sztrájkbizottság,

amit bejelentettek a munkáltatónak.

A kötelezően előírt egyeztetési eljárás időszakában a vállalat az öt követelésből négy teljesítésére hajlott. A fizikai állományra vonatkozó egységes 6 százalékos béremelési követelést ugyanakkor elutasította azzal, hogy

várják meg a gazdasági év végét, de ezt a munkavállalók már nem hajlandóak kivárni

- ismertette Kiss Alíz.

A KASZ várja a vállalat reagálását, ha nem érkezik elfogadható ajánlat, akkor a munkavállalók elszántak, hogy sztrájkba lépjenek - közölte a szakszervezet alelnöke.

Az MTI megkeresésére Eva Malá Beluská, az IKEA People & Culture vezetője Csehországban, Magyarországon és Szlovákiában jelezte: teljes mértékben tiszteletben tartják munkatársaik jogát arra, hogy kifejezzék a véleményüket, és hogy döntésük szerint részt vegyenek egy sztrájkban. Folyamatosan figyelemmel kísérik a visszajelzéseket, és komolyan veszik a párbeszédet.

Eva Malá Beluská kiemelte: 2026 áprilisában több mint 580 millió forintot fektettek be az éves béremelési folyamat részeként, és az elmúlt három évben összesen

több mint 1,5 milliárd forintot fektettek be a munkatársi fizetésekbe

és a juttatások fejlesztésébe. Meggyőződésük, hogy a legutóbbi emelés igazságos és jelentős befektetés volt munkatársaik jóllétébe - fogalmazott.

Válasza szerint, mivel kiállnak a méltányos megközelítésük mellett, jelenleg nem tudnak felelősségteljesen eleget tenni egy újabb hirtelen, nem tervezett - a szakszervezet által megfogalmazott 6 százalékos további béremelésre irányuló - követelésnek anélkül, hogy kockáztatnák a vállalkozás stabilitását.

Bár egy azonnali, a tervezetten felüli béremelést vagy az idei pénzügyi évre vonatkozó egyszeri kifizetésre irányuló követelést nem tudnak teljesíteni,

megállapodtak egy pozitív, együttműködésen alapuló jövőbeni partnerségben.

Ennek keretében az IKEA vezetése és a szakszervezet szorosan együttműködik majd a bér- és juttatási rendszer felülvizsgálatán - írta Eva Malá Beluská.