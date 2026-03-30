Teljes és azonnali hozzáférést kap a jeruzsálemi latin pátriárka a Szent Sír-bazilikához

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. március 30. 11:18

Netanjahu döntése nyomán a latin pátriárka teljes hozzáférést kap a Szent Sír-bazilikához Jeruzsálemben - közölte Semjén Zsolt.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a közösségi oldalán számolt be egy Jeruzsálemet érintő fejleményről, amely a keresztény közösségek számára kiemelt jelentőséggel bír. Benjamin Netanjahu döntése nyomán változás történik a jeruzsálemi egyházi hozzáférések rendjében.

A miniszterelnök-helyettes így idézte a döntést:

„Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök bejelentette, hogy a jeruzsálemi latin pátriárka ezentúl ‘teljes és azonnali hozzáférést’ kap a jeruzsálemi óvárosban található Szent Sír-bazilikához. Deo gratias!”

A Szent Sír-bazilika a kereszténység egyik legfontosabb zarándokhelye, amely a hagyomány szerint magában foglalja a Golgota dombját, ahol Jézust keresztre feszítették, valamint a közeli sziklasírt, ahonnan feltámadt. A 4. században alapított templom különleges státuszát jól mutatja, hogy több felekezet osztozik rajta, és a hozzáférés, illetve használat rendjét történelmileg érzékeny megállapodások szabályozzák.

A most bejelentett lépés a latin pátriárka – a római katolikus egyház helyi vezetője – mozgásterének bővítését jelenti a szent helyen. A bejelentés vallási és diplomáciai szempontból is jelentős gesztusként értelmezhető az előzmények tekintetében.

Virágvasárnapon a jeruzsálemi hatóságok megakadályozták, hogy a jeruzsálemi latin pátriárka belépjen a Szent Sír-bazilikába. Ahogy korábban beszámoltunk róla, Orbán Viktor az X-en reagált az esetre.

Főképen: Pierbattista Pizzaballa jeruzsálemi pátriárka prédikáció közben